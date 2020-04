Casa Lotérica atende limitando clientes no interior do estabelecimento

As Lotéricas de Pontes e Lacerda estão trabalhando normalmente, entretanto as regras de prevenção do coronavírus estão sendo seguidas.

De acordo com informações, o atendimento está sendo realizado da seguinte maneira, dentro da agência só entra 10 clientes por vez. Quem espera na fila pelo lado de fora, está respeitando o espaço mínimo de 1,5 metros.

Os funcionários estão utilizando máscaras e álcool em gel.