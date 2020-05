Doente em trânsito é diagnosticado com o Covid-19 em Pontes e Lacerda. Ele está em estado grave

Na noite desta segunda-feira (04), foi confirmado mais um paciente com o Covid-19 em Pontes é Lacerda.

Segundo informações da Secretária de Saúde, Luana Aparecida, o paciente estava passando por Pontes é Lacerda na noite de ontem, quando passou mal, com problemas respiratórios e, ao ser atendido no Hospital Vale do Guaporé, foi constatado através dos exames que estava contaminado com o Covid-19.

Ele se encontra em estado grave de saúde e possivelmente necessitará ser transferido para uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), devendo ser removido para outro município com melhor capacidade de atendimento.