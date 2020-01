Cepel adere ao programa nacional de ensino Cooper Jovem

A Cooperativa Cepel implantou na manhã desta segunda-feira (20/01), o programa Cooper Jovem. O objetivo é trabalhar com os valores do cooperativismo e atingir alunos e a sociedade em modo geral. A nova metodologia de ensino irá ser utilizado durante o ano letivo.

O Cooper Jovem é um programa da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), desenvolvido em âmbito nacional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) desde 2000.

No programa os alunos, educadores e a comunidade, são estimulados a vivenciar valores essenciais como: cooperação, voluntariado, solidariedade, autonomia, responsabilidade, democracia, e honestidade.

“É muito positivo por envolver os alunos no processo de ensino e aprendizado e, acima de tudo , o cooperativismo, que hoje é muito importante, pois desenvolverá a necessidade da solidariedade, da cooperação”. Afirmou a professora Rosa Maria.

Uma representante esteve no município para apresentar a metodologia. O intuito é implantar o projeto em outras instituições de ensino no estado do Mato Grosso.