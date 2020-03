Chuva causa alagamentos em Vila Bela da Santíssima Trindade

O município de Vila Bela da Santíssima Trindade ficou alagado e vários pontos ficaram prejudicado para a trafegabilidade após fortes chuvas que atingiram a região nesta quinta-feira (26/03).

A equipe da TV Centro Oeste recebeu através do Whatsapp vídeos e fotos da situação em que o município ficou. A chuva que não durou muito tempo, foi o suficiente para alagar e inundar as principais vias do município.

Segundo informações, não é a primeira vez que isso acontece. Em períodos de chuva Vila Bela passa por esse tipo de situação.