Ciclista é atropelado por motociclista no centro de Pontes e Lacerda

Um homem ficou ferido após uma colisão entre um motociclista e um ciclista. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira (17/03).

De acordo com informações, o acidente aconteceu na avenida Theodomiro Rodrigues de Souza esquina com a rua Virgínia Azambuja. O motociclista não respeitou a sinalização de pare e colidiu com um ciclista.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o atendimento da vítima que sofreu escoriações e uma possível fratura. Ele foi encaminhado até ao Hospital Vale do Guaporé.