Ciclista fica ferido após ser atingindo por caminhão na BR-174 B

Um ciclista ficou ferido após ser atingido por um motorista que trafegava pela BR-174 B, próximo a uma madeireira. O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira (06/03), na BR-174 B, próximo a uma madeireira.

De acordo com informações, o motorista iria fazer a conversão de pista para entrar em uma borracharia. Ele não viu o ciclista e acabou colidindo contra ele.

A vítima que provavelmente estava voltando da escola, pois estava com um uniforme escolar, foi socorrida pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé.

A Polícia esteve no local para realizar os procedimentos cabíveis ao caso.