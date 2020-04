Ciclista fratura braços e perna após ser atropelada por motociclista

Uma ciclista foi atropelada por um motociclista na tarde desde sábado (04), em Pontes e Lacerda, no centro da cidade. A vítima sofreu fratura nos braços e nas pernas. A

A ciclista estava na avenida Bom Jesus, e foi atropelada por um motociclista ao atravessar a preferêncial, ela foi arremessada contra o meio fio e fraturou os dois membros superiores(braços) e uma das pernas, além de sofrer um corte profundo na cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado e imobilizou a vítima, com muita dificuldade devido as fraturas, “Por estar com várias fraturas foi difícil a mobilização da vítima, ela reclamava de muita dor e gritava muito, mas trabalhamos rapidamente e encaminhamos ela para o hospital Vale do Guaporé”, Destacou a Sargento Yakomizo do Corpo de Bombeiros.

O motociclista foi conduzido ao batalhão da Policia Militar para confeccionar o boletim de ocorrências. Segundo ele a moto está com o IPVA pago, mas ele não possui Carteira Nacional de Habilitação(CNH).

A mulher foi identificada como Leontina Aparecida Lourenço,64 anos de idade. Que possivelmente será encaminhada para o Hospital Regional em Cáceres para passar por procedimento cirúrgico.