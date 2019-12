Ciclista invade preferencial e colide contra veículo na rua Maranhão

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (17/12), na rua Maranhão com a avenida Bom Jesus. Um ciclista invadiu a preferencial e bateu em um carro. Motorista saiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com a Polícia Militar, um ciclista, menor de idade, identificado como L.H.F, trafegava na contramão da avenida Bom Jesus quando invadiu a preferencial da rua Maranhão e bateu na lateral de um carro. O ciclista caiu no chão e foi socorrido por populares.

O motorista do veículo saiu do local sem prestar socorro à vítima. Os populares acionaram a Guarnição do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Segundo informações dos Bombeiros, a vítima estava consciente, não sofreu fraturas expostas nem apresentava escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé apenas para realizar os procedimentos necessários.

O motorista se apresentou à Polícia Militar e de acordo com o policial que atendeu a ocorrência, o motorista alegou não saber que deveria ficar no local até a chegada da polícia, pois os populares já estavam socorrendo o ciclista.