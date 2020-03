Ciclista na contramão provoca acidente de trânsito na avenida Bom Jesus

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (26/03) na avenida Bom Jesus no cruzamento com a rua Joaquim Gomes de Souza. O acidente envolveu um veículo Parati, de cor prata e uma ciclista.

Um motorista colidiu contra uma ciclista que transitava na contramão pela avenida.

A Polícia Militar foi no local para confeccionar o boletim de ocorrência. “O motorista do veículo olhou para a esquerda e ao entrar na avenida, atropelou a ciclista que estava na contra mão. Isso é um alerta para os ciclista não andarem na contra mão. A maioria dos motoristas olham somente para o sentido do fluxo dos veículos”, enfatizou o sargento Ramires.

O condutor do veículo prestou todo o apoio a vítima, e esperou a chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi atendida pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao hospital Vale do Guaporé. “A vítima possivelmente sofreu uma fratura no fêmur direito, deixamos ela aos cuidados médicos onde ela deverá passar pela sala de raio-x”, destacou Obede do Corpo de Bombeiros.

“Não foi minha culpa, eu parei na placa de pare, olhei para baixo e ao entrar na avenida já me deparei com a ciclista na contra mão, a colisão foi inevitável. Tenho minha carteira de habilitação a mais de 30 anos e nunca me envolvi em acidente”, ressaltou o motorista do veículo.