Cidadão pode registrar ocorrências via Internet

A Delegacia Virtual da Polícia Judiciária Civil, oferece facilidade para o registro de Boletim de Ocorrência. A ideia do serviço é garantir mais uma opção de atendimento à população, em menos tempo possível e com a comodidade proporcionada pela internet.

Através da plataforma, as pessoas podem registrar ocorrências de furto de placa de veículo; furto de celulares; localização de pessoas; furto ou extravio de documentos; injúria, calúnia ou difamação, além de fazer denúncias, inclusive anônimas.

Após o cidadão fazer o acesso, os atendentes analisam as ocorrências, a veracidade, e as enviam para as delegacias competentes. O trabalho segue como um boletim de ocorrência normal.

“Muitos ainda tem resistência em comparecer a delegacia, mas esse serviço pode agilizar os processos, justamente porque o cidadão pode escrever uma pequena narrativa dos fatos”. Afirmou o Delegado Maurício Maciel da Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda.

O site irá disponibilizar um banco de dados com fotos de pessoas desaparecidas, além de links com os sites da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e da Polícia Judiciária Civil.

Para o registro de boletins, clique aqui.

Fonte Assessoria Sefaz