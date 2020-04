Ciretran abre com restrições; saiba as novas regras

O Ciretran em Pontes e Lacerda retoma as atividades nesta manhã de segunda- feira (27/04), contudo, devido ao enfrentamento do Covid-19, com restrições no atendimento.

No momento todos os atendimentos deverão ser através de agendamento. Assim, o solicitante comparecerá no dia e hora devidamente protegido com máscara.

O Ciretran abrirá das 8h às 13h. Serão atendidas seis pessoas por vez a cada 30min. O agendamento pode ser impresso ou no celular.

Acesse para agendar

agendamento.detran.mt.gov.br