Clima de perseguição e represálias na Saúde deixa motoristas de ambulâncias com medo

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde – principalmente os que trabalham com transporte de pacientes – estão apreensivos com as consequências das denúncias feitas nos últimos dias.

Denúncias sérias de desvio de dinheiro público

O “acordão” das diárias – que transformava a verba em complemento salarial – foi usado desde o início do mandato do atual Prefeito. Além dos motoristas que ganhavam invariavelmente oito diárias por mês, independente do número de viagens (veja aqui) , a mesma denúncia foi divulgada com mais detalhes neste Blog (veja aqui) sobre as noventa e quatro diárias pagas no valor total de R$ 30.426,10 ao Chefe do Setor de Transportes de Pacientes. O questionamento era saber se foram necessárias e se efetivamente realizadas. O caso foi parar no Ministério Público onde os motoristas – à exceção de dois – assinaram um Termo confirmando tudo o que aconteceu.

Outra denúncia é com relação às amostras de sangue sendo levadas na Van que transporta pacientes para Cuiabá, para exame de diagnóstico de coronavírus. A Polícia Rodoviária Federal chegou a reter o veículo da Prefeitura por três horas no Posto do Km-120 até que outro carro oficial do Govern0 do Estado assumisse o transporte do material. Se estava correto, porque a Van não seguiu viagem com as amostras?

Um áudio feito por servidora do Laboratório Central – Lacen – também foi divulgado cobrando que as amostras que estavam sendo transportadas se encontravam mal acondicionadas, “sem a vedação na parte de dentro do cilindro de nitrogênio”. Isso gerou pânico e revolta, não só do motorista quanto dos passageiros. Quem poderia saber se haveria risco de contaminação? “Pura negligência”, comentou um servidor da saúde.

Começou a “caça às bruxas?”

Os dois servidores foram submetidos a processo disciplinar (PAD) instaurado a pedido da Secretaria de Saúde e ainda foi feito Boletim de Ocorrência acusando-os de calúnia e difamação porque – segundo a denúncia – o áudio com as reclamações foi colocado nas mídias sociais.

Segundo um advogado, o processo administrativo é apenas para formalizar e dar legalidade numa provável exoneração. “Deveriam ter aberto antes uma sindicância para apurar os fatos e os envolvidos. Depois, com o relatório, abrir os processos administrativos respectivos. Claramente, é pura retaliação”.

Mas a punição já está ocorrendo. O afastamento do serviço tem como consequência para os condutores o não recebimento de diárias, que é um complemento importante do salário. Eles deixam de receber também o adicional de insalubridade e horas extras. Hoje o salário básico do motorista é de apenas R$ 1.215,00. Mas quem ingressa na carreira é de menos de um salário mínimo, segundo o sindicato da categoria.

“É o perfil de nosso gestor. Todos que ousam ser contra ele, ele faz isso, retaliação” principalmente por ter denunciado no MP”, desabafou um sindicalista.

Perguntas sem respostas

Numa análise preliminar, algumas perguntas não estão sendo respondidas, dando ênfase para que o processo de perseguição do Executivo Municipal possa fazer sentido.

Com relação ao transporte de amostras para exame: Na cadeia de responsabilidades alguém decidiu que a remessa fosse feita, o mandante, quem acondicionou, o autorizador, o coletor e o motorista, que colocou na Van. Eles não deveriam ser investigados? Não serão afastados? A corda vai arrebentar novamente no lado mais fraco?

Sindicato acompanha

O Sindicato dos servidores públicos municipais está orientando os servidores sobre o PAD, já solicitou cópia do processo e vai acompanhar o caso de perto.

No meio de lobos

O medo de que outras represálias possam surgir, pelas características dos que estão na cadeia de comando da Secretaria e da Prefeitura, tem desmotivado e deixado apreensivos os servidores. Eles esperam que a Câmara de Vereadores se apresente e promova um equilíbrio de forças entre os poderes e que não os transformem em “cordeiros no meio de lobos”.