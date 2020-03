Colisão entre carro e carreta deixa uma vítima fatal na BR-174

Um homem identificado como Flávio Eduardo Reis de Carvalho morreu na noite deste domingo (29/03), em um acidente de trânsito no km 498 da BR-174, próximo a Comodoro. O incidente envolveu um carro e uma carreta.

De acordo com informações, a vítima estava trafegando em um carro modelo Ford KA branco, e seguia sentido ao município de Comodoro quando um condutor de uma carreta bitrem perdeu o controle da direção.

A vítima que viajava sozinho morreu, após colidir lateralmente contra o veículo de carga.

O carreteiro não se feriu.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local para desencarcerarem a vítima que estava presa nas ferragens. Ela foi deixada para a perícia da Politec, Polícia Judiciária Civil e Polícia Rodoviária Federal que já estavam no local.