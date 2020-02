Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida

Uma colisão entre carro e uma moto foi registrada na tarde desta quinta-feira (13/02), na B-174, próximo do bairro Residencial Glória, deixou uma pessoa ferida. O motociclista foi encaminhado ao Hospital.

De acordo com informações, um motorista que trafegava em um carro modelo Uno ao realizar a conversão para entrar no bairro, acabou colidindo contra um motociclista.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima com escoriações para o Hospital Vale do Guaporé.

“Ao chegarmos no local do acidente os envolvidos já estavam conversando. A vítima sofreu ferimentos leves porém precisou ser encaminhado ao Hospital para que realizem os curativos”, relatou o Sargento Hittalo do Corpo de Bombeiros.