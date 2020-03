Colisão entre duas motos deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (15/03), na Avenida Américo Mazete. Dois motociclistas sem Carteira Nacional de Habilitação estavam envolvidos.

Segundo informações, dois motociclistas colidiram no cruzamento da avenida Américo Mazete com a rua Luiz Pereira Cosme.

De acordo com testemunhas, o condutor de uma Honda Biz preta estava na Avenida, quando foi atingido pelo motociclista de uma Fan 150 com dois ocupantes.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital Vale do Guaporé pela Guarnição do Corpo de Bombeiros. Elas Não apresentavam fraturas expostas, mas escoriações.

O Polícia Militar informou que os condutores não tinham condições de realizar o teste do etilômetro no local, mas confirmou que os dois motociclistas não eram habilitados.