Colisão entre motociclistas deixa um homem ferido

Um acidente de trânsito envolvendo dois motociclistas foi registrado na tarde desta quarta-feira (12/02). O fato aconteceu no cruzamento da avenida Matogrosso com a avenida Tancredo Neves.

De acordo com informações, um motociclista estava trafegando pela avenida Matogrosso e invadiu a preferencial. A colisão contra outro motociclista foi inevitável.

A vítima de 64 anos sofreu escoriações e cortes no pé e na mão. A Guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer e encaminhar a vítima até ao Hospital Vale do Guaporé.

A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência.