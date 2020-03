Com medo de contágio do Coronavírus show de Naiara Azevedo em Vila Bela é adiado

O Secretário Municipal de Cultura de Vila Bela da Santíssima Trindade, anunciou nesta segunda-feira (16/03), o adiamento do Show da cantora Naiara Azevedo.

O Prefeito juntamente com o Secretário Municipal de Cultura decidiram realizar o adiamento do show que seria realizado no dia 18 de março em comemoração ao aniversário do município.

De acordo com o Secretário Francisco Roobin Profeta Vieira, devido à quantidade de gente que vai ao evento, as probabilidades de contágio e propagação do Coronavírus seriam maiores, haja vista que vários turistas participam desta festa.

Um aditivo de prorrogação será feito para que o evento seja realizado até o mês de junho.