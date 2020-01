Com medo de doenças, moradores denunciam terreno abandonado

Um terreno abandonado no Residencial Glória, foi denunciado à equipe de reportagem da TV Centro Oeste. A propriedade está com a vegetação alta e tem gerado transtornos aos moradores do entorno do local.

De acordo com informações, os moradores afirmaram que não veem ninguém fazendo limpeza, no entanto, eles fazem um mutirão e de vez em quando jogam veneno no local.

Além disso, alguns residentes colocam um pano debaixo da porta para que animais peçonhentos não invadam as residências.

O denunciante afirmou que nenhum órgão responsável fiscaliza o terreno, nem mesmo agente de saúde, o que fica propício para focos de dengue e outro tipos de doenças, haja vista que os moradores jogam entulhos e animais mortos.