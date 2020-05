Com número reduzido de motoristas, diminui quantidade de ambulâncias disponíveis para transporte urgente de pacientes graves

Motorista de ambulância é considerada atividade essencial e, neste momento de pandemia, se torna ainda mais importante e imprescindível.

Se por um lado, os servidores que dirigem veículos de transporte de pacientes devem estar disponíveis, por outro o Executivo Municipal deve dar condições de trabalho e remuneração compatível com a dignidade humana e mantendo o serviço à população.

Em Pontes e Lacerda, só o lado da obrigação dos motoristas é exigida. Para eles é imposta uma escala de trabalho sem levar em consideração os direitos dos servidores. Há dias em que eles trabalham 24 horas ininterruptamente.

Acordos e apadrinhamentos

Há tempos se sabe que um acordo firmado no início do mandato do Executivo Municipal atual definiu número fixo de diárias aos servidores que transportam pacientes e ao Coordenador de Ambulâncias – apadrinhado do Prefeito – independente de terem efetivamente realizado alguma viagem. O caso foi levado ao Ministério Público pelos próprios motoristas, em teleconferência com o Promotor Público, Dr. Frederico Ribeiro.

Acordos verbais continuam

Mesmo após o caso ter sido levado à Promotoria, a Secretaria Municipal de Saúde continua submetendo os servidores a situações de quase exaustão, colocando em risco a própria vida e a dos pacientes transportados. As viagens são intermitentes até Cáceres e a Cuiabá. O clima de perseguição é notório na Secretaria de Saúde.

Com três motoristas afastados (um por suspeita de coronavírus, dois por estarem respondendo processo administrativo por terem tido a coragem de delatarem irregularidades no transporte de material de coleta para exames de Covid-19) os demais são submetidos a cobrirem o período de trabalho dos afastados. Segundo informações, recebendo diárias de R$ 64,06.

A escala de plantão dos seis restantes está só na “conversa”, nada foi formalizado. Há plantão com apenas um motorista.

Vejam este final de semana o número de ambulâncias disponíveis para a população:

Das 18 horas de quinta-feira até 18 horas de sexta-feira: 2

Das 18 horas de sexta-feira até 18 horas de sábado: 3

Das 18 horas de sábado até às 18 horas de domingo: 1

Rezemos, principalmente no domingo.