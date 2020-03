Comércio de Jauru reabrirá em novo horário a partir de segunda-feira

O Poder Executivo municipal, comerciantes e outros seguimentos da cidade de Jauru reuniram na manhã deste sábado (28/03), para discutir estratégias no enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

Durante a reunião, o prefeito Pedro Ferreira de Souza, explanou sobre os últimos acontecimentos em virtude da pandemia, explicando sobre a criação do Comitê de Enfrentamento a doença e a publicação de decreto municipal de acordo com medidas tomadas pelo Governo do Estado e Federal.

Ferreira explicou, que diante da situação vêm sofrendo pressões para modificação do decreto, o qual recomenda fechamento dos comércios da cidade. “Diante disso, gostaríamos de ouvir o pensamento de todos e dividir responsabilidades com os setores e seguimentos do município”, disse ao destacar a importância das pessoas idosas permanecerem em suas residências e os demais respeitarem as orientações da Vigilância Sanitária e dos órgãos de saúde.

A reunião resultou na definição de um novo horário para funcionamento dos comércios, ficando estabelecido das 08:00 as 14:00 horas a partir de segunda-feira (30/03). Conforme o gestor, o decreto será publicado em breve.

O prefeito municipal encerrou informando que o caso suspeito de contaminação pelo Covid-19 no município foi descartado.

Fonte Popular Online