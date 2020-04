Comércio de Pontes e Lacerda é liberado a partir de hoje

A Prefeitura Municipal anunciou na manhã desta quarta-feira (01/04), o restabelecimento do funcionamento dos comércios diurnos em Pontes e Lacerda.

De acordo com informações, após uma reunião com o Ministério Público ficou definido que os estabelecimentos poderão voltar a funcionar em horário normal, entretanto, deverão intensificar as medidas de prevenção do coronavírus, disponibilizando para os empregados e clientes em compras EPIs e materiais de higiene.

Será realizado um trabalho de fiscalização nos comércios para verificar se a ordem está sendo cumprida.

As exceções serão mantidas aos ramos de fornecimento de alimentação, como restaurantes, bares e congêneres. Igrejas, academias e atividades que envolvem a aglomeração de pessoas, também estão restringidos.