Comissão organizadora de Nova Lacerda decide suspender a 18ª Exponova

A 18ª Exposição Agropecuária de Nova Lacerda, a Exponova, uma das maiores festas agropecuária da região sudoeste do Estado, foi suspensa devido a pandemia do novo Coronavírus. O comunicado foi divulgado pela comissão organizadora do evento, em Nova Lacerda .

O evento visa promover negócios e destacar a qualidade do rebanho da região, principalmente da bacia leiteira. Na programação da festa ainda inclui montarias e shows nacionais que são atrações que atraem público de outros estados e ate mesmo da Bolívia.

Cumprindo as medidas preventivas do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Nova Lacerda e os membros da Comissão Organizadora decidiram pela suspensão para evitar a aglomeração de pessoas e prevenir a população da pandemia.

Uma nova data será marcada pela comissão e divulgada em breve .