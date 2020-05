Comissão que vai analisar a instalação da UPA em Pontes e Lacerda faz primeira reunião na terça-feira, dia 11

A primeira reunião da Comissão de Análise para a Instalação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), designada pelo Conselho Municipal de Saúde, será no dia 11 de maio, na próxima terça-feira, no auditório da Associação Comercial de Pontes e Lacerda.

A referida comissão terá um prazo de trinta dias para elaborar relatório técnico e parecer para fundamentar a decisão do Comitê Municipal de Saúde, órgão de formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros do setor da saúde do Município.

Membros da Comissão:

Fabiane Battistetti – OAB

Eridson Vieira – Associação Comercial -ACEPL

José Paulo Adriano – Hospital Vale do Guaporé

Anderson Barbosa – Câmara de Vereadores

Wanderson Ferreira – Secretaria Municipal de Saúde

Sebastião Santiago -Conselho Municipal de Saúde -CMS

Gilmar de Araujo Marques – CMS

Enerson Alves Pereira – CMS

Anne Baião – CMS