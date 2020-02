Como ter cada vez mais fãs da sua loja?

Certamente sua loja começou com um sonho, ou uma necessidade. Ou ambos! Isso faz dela especial, isso diferencia o seu negócio de outros, em especial dos grandes negócios, que também tem uma história importante. É fundamental que seu cliente perceba isso: no ambiente, na experiência de compras, na forma como ele é atendido, na sua comunicação, no que acontece após cada compra.

Pense acerca dos negócios (especialmente lojas) que encantaram você e o fizeram dedicar tempo frequentando e, obviamente, recursos comprando. É bem provável que algo naquele negócio tenha gerado uma identificação com você, com seus valores ou visão de mundo. É provável, também, que você tenha comentado sobre isso com amigos, familiares, e compartilhado nas redes sociais, indicado! Possivelmente você esteja planejando voltar, se é que ainda não tenha voltado a comprar lá.

Pensar sobre o motivo de existir de um negócio e tornar isso público é também um exercício de propósito. Acredite em mim: se você compra de marcas e negócios com os quais se identifica, há muitos clientes lá fora que fazem o mesmo e que precisam compreender seu propósito, conhecer sua história, seja ela engraçada, absurda, de perseverança, fracassos e aprendizado deles, sucesso.

Lembre-se: seu cliente está buscando pessoas e histórias com as quais se identifica, porque as decisões de consumo são também afirmações da nossa própria identidade. Conte sua história, revele seu propósito e prepare seu time para ser uma expressão viva dele, durante toda a experiência de compras. Mais que clientes, você terá cada vez mais fãs!