Condutores embriagados se envolvem em acidente próximo ao Beira Rio

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (15/12), na marginal paralela à BR 174-B nas proximidades do estabelecimento Beira Rio, envolvendo dois veículos. Um motociclista colidiu com a parte frontal de um carro. Ambos estavam embriagados.

A Polícia Militar em rondas próximo ao estabelecimento Beira Rio, se deparou com um acidente de trânsito. Um dos condutores identificado como A. R. J. estava em uma motocicleta Honda Pop, preta placa KAS-4105 e não possuía Carteira Nacional de Habilitação. O motorista que foi identificado como C. A.O, estava conduzindo um veículo Fiat Strada placa PAJ-8110, prata, habilitado.

O condutor da moto seguia pela BR, entrando por um acesso sentido Beira Rio, o condutor do carro seguia sentido centro quando foi atingido pelo motociclista, atingindo a parte frontal esquerda do veículo Fiat Strada.

O motociclista sofreu escoriações no peito, mas recusou o atendimento. Foi realizado o teste do etilômetro e foi contatado que ambos estavam embriagados, os resultados foram 0,53 mg/l para C. A. O., e para A. R. J., 0,74 mg/l.

Diante dos fatos foram tomadas as medidas administrativas de notificação e apreensão da motocicleta que estava com licenciamento vencido. O veículo Fiat Strada por estar com licenciamento em dias e devido a indisponibilidade de pátio da delegacia, foi entregue ao condutor L. C. A.R. Ambos foram conduzidos para a Delegacia para as posteriores providências.

Fonte Polícia Militar