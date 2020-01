Condutores tem carros guinchados por estacionarem em local proibido

Na tarde desta segunda-feira (13/01), a Polícia Militar mandou guinchar 4 veículos do centro da cidade, estacionados em local proibido. As fiscalizações estão mais rigorosas em decorrência da Operação Veranum, que iniciou-se no dia 09 de janeiro.

De acordo com informações, os veículos estavam estacionados na faixa amarela em frente a um supermercado. A Guarnição Policial acionou o guincho, e deu ordem para levar os carros ao pátio do Batalhão da Polícia Militar.

Os veículos apreendidos foram levados para o quartel e os condutores, além das multas terão que pagar o guincho de aproximadamente R$ 150,00.

O Tenente-Coronel Sandro, afirmou que não fará vista grossa em relação aos condutores que infringirem as regras de trânsito.