Confirmado Coronavírus em idoso do Vale de São Domingos

A Secretária de Saúde, Carol Ferrari do Vale de São Domingos publicou na manhã desta sexta-feira (08/05), O resultado do laudo de exame do paciente que morreu a caminho de Cáceres nesta quarta-feira (06/05). O resultado deu positivo para Coronavírus.

A Secretária de Saúde fez um pronunciamento nas redes sociais sobre o caso e reforçando as medidas de prevenção.

Relembre o Caso:

Um casal de idoso estava em isolamento no hospital Vale do Guaporé desda noite desta terça-feira (05/05), com suspeita de Covid-19.

Segundo informações, o homem foi entubado em Pontes e Lacerda e faleceu a caminho de Cáceres na tarde de hoje. Nome, idade ainda não foram divulgados. O casal é de Vale de São Domingos.

Até o momento ainda não tem o resultado do exame.

O idoso fez um exame na tarde de terça-feira (05/05), e atestou negativo para o Coronavírus.