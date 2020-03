Conseg de Pontes e Lacerda destina R$ 100 mil para o Hospital Evangélico de Vila Bela

O Hospital Evangélico de Vila Bela da Santíssima Trindade recebeu na manhã desta quinta-feira (26/03), uma verba de R$ 100 mil para a aquisição de insumos e equipamentos para combater o COVId-19. A ação teve apoio do Conseg de Pontes e Lacerda através do Ministério Público.

Para a Coordenadora do Hospital, Maria Auxiliadora, a iniciativa é de muita importância. “Hoje a nossa prioridade, é que esperamos que não venha acontecer que essa pandemia chegue até nós. Ela está próxima, e nós precisamos fortalecer medicamentos e materiais”, relatou a Coordenadora.

Para o Presidente do Conseg, João Ramires, essa entrega só foi possível devido as parcerias entre os municípios “Temos que agradecer ao Ministério Público que nos deu esse aval, essa vontade de poder fazer as coisas. Agradecemos ao Ministério Público e ao Judiciário pela parceria”, ressaltou João Ramires.