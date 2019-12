Conselho Curador elege nova Diretoria para o Hospital Vale do Guaporé

Na noite desta sexta-feira (20/12), o Conselho Curador do Hospital Vale do Guaporé se reuniu em Assembleia Geral, que foi realizada na Associação Comercial em Pontes e Lacerda, para decidir a nova administração do Hospital. Duas chapas se apresentaram para eleição. Dois advogados e uma administradora assumirão a direção.

A eleição da nova Diretoria contou com membros da Sociedade Civil Organizada e Conselho Curador – Órgão Deliberativo da Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural, entidade que administra o Hospital Vale do Guaporé.

Foram eleitos com 11 votos do Conselho, José Paulo Adriano – Diretor Geral , Thiara Albuquerque – Diretora Administrativa e André Luiz – Diretor Financeiro, para atuar no próximo biênio.

Na ocasião a Nova Diretoria tiveram a oportunidade de se pronunciar. Fizeram seus agradecimentos e considerações sobre a nova fase de trabalho. A diretoria deve tomar posse a partir do dia 1 de janeiro.