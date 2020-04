Contran libera motoristas a andar com CNH vencida desde 19 de fevereiro

Postos de atendimento dos Detrans por todo o país estão fechados pela pandemia do coronavírus. Com isso, serviços como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, estão suspensos.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) autorizou motoristas dirijam com a CNH vencida. Mas a liberação só vale nos casos em que o documento expirou a partir do 19 de fevereiro.

Superintendente Adjunta da PRF, Aiara Alves afirmou que veículos anteriores a essa data serão cobrados a regularização.

“Se as pessoas quiserem ir lá no site do Detran tirar as guias e fazer pagamento, podem andar com o comprovante que liberaremos o veículo, afirmou a PRF.