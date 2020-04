Corolla furtado em Cuiabá é recuperado pela PJC de Pontes e Lacerda

A Polícia Judiciaria Civil recuperou um veiculo modelo Corolla produto de furto que foi registrado na capital Cuiabá. O veículo seria levado para a Bolívia. Na ação Polícia ninguém foi preso.

Através de uma linha de investigação, foi descoberto que o carro estava estacionado há alguns dias no centro da cidade, esperando outros integrantes da quadrilha, para assim encaminha-lo ao país vizinho.

Na ação ninguém foi detido. “Contudo, as investigações irão continuar com objetivo de localizar os autores do crime”, afirmou o Delegado de Policia Civil, Mauricio Marciel.

Nas ultimas semanas seis carros foram recuperados, um pelo Gefron e cinco pela Policia Civil.