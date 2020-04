Coronavírus: OAB, associações e clubes de serviço se encontram com Ministério Público

Dez representantes de associações, clubes de serviço, OAB e até do Conselho Municipal de Saúde decidiram se reunir com o Ministério Público, representado pelo Dr. Frederico Ribeiro, para discutir sobre as ações de prevenção e de enfrentamento ao novo coronavírus em Pontes e Lacerda.

Pontos de insatisfação

Dentre os pontos abordados, um deles foi a insatisfação e a desconfiança nas informações prestadas pelo Poder Público relacionadas aos dois casos de coronavírus detectados no Município. “Percebe-se claramente que falta segurança nas declarações da Secretaria de Saúde, o que dá a sensação de que algo está sendo omitido à população”, disse um dos participantes.

Outra questão considerada relevante foi a falta de planejamento detectada desde o primeiro caso, quando o paciente com sintomas de infecção e ainda com tuberculose mal curada, foi levado para isolamento em quarto de hotel sem o prévio conhecimento do proprietário.

Ficou evidente na reunião, a preocupação com a ausência de protocolos de procedimentos básicos que só agora estão sendo adotados, quando se está há mais de um mês falando na pandemia. “Um exemplo é a definição do prédio do PSF do Residencial Glória, ainda não inaugurado e objeto de PAC com o Ministério Público – para abrigo dos pacientes sob investigação e da equipe médica específica para o tratamento dos casos de coronavírus; É sinal de que o Promotor está correto em cobrar”, pontuou um presidente de associação.

Foi também comentada a quantidade de Notificações Recomendatórias e também um oficio 58/2020, todos do Ministério Público, apontando ações de prevenção que poderiam não estar sendo percebidas pela pasta da Saúde.

Bastante discutida foi a falta de pluralidade no Comitê de Prevenção e Acompanhamento ao Coronavírus, não tendo representantes do poder legislativo, Ministério Público, comerciantes, órgãos de segurança e Conselho Municipal de Saúde, nem tão pouco de entidades representativas dos cidadãos.

Um dos representantes também citou que os órgãos de segurança ainda não receberam o protocolo do município sobre a segurança nesse período. Mas enalteceu o trabalho dos órgãos de segurança, “principalmente a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que se expõem todo dia em prol da nossa segurança”, disse o dirigente de um clube de serviço.

Encaminhamentos

Por unanimidade foi aprovado que todos os assunto abordados serão encaminhados ao Executivo Municipal de forma propositiva, já que todos se manifestaram, sem exceção, prontos para contribuir com a saúde dos cidadãos.

“Estamos no mesmo barco”, concluiu um dos presidentes.

Todos agradeceram ao Promotor Público, Dr. Frederico Ribeiro, por ter prontamente atendido ao pedido de uma reunião e se dispôs a ouvir e conversar durante uma hora e meia.

Participantes da reunião:

OAB – Dr. Israel Moreira, presidente

ACEPL – Eridson Vieira, presidente

Rotary Club – Cesar Augusto, representante

Lions Club – Luiz Carlos Garcia, presidente

Maçonaria – Raulino Rodrigues, Venerável Mestre

Associação Estrada do Matão – Julio Figueiredo, presidente

UNAC, União das Associações de Bairros – Walmir Jose Leme, presidente

CDL – Caio Roman, presidente

Conseg – João Ramires, presidente

Conselho Municipal de Saúde – Elizeu Almeida dos Santos, presidente