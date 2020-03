Corredor da morte: 15 pessoas doentes do coração agonizam no Hospital São Luiz

…”Estamos internados no Hospital São Luiz com problemas de saúde (cardíacos) a maioria precisando fazer a cirurgia de revascularização (ponto de safena) e não estamos conseguindo vagas pelo SUS/MT tem paciente que se encontra com mais de 180 dias (6 meses) de espera sem nenhuma previsão de cirurgia.o total de internados com o mesmo problema é de 15 pacientes de Cáceres e região aguardando vagas.

Valdeire Antônio da Silva de Mirassol do Oeste, Aprecido Ferreira de Porto Esperidião, Manoel da Silva Oliveira de Cáceres, Zildi Vieira de Souza de Cacere, José Frizera Ribeiro de Salto do Céu, Terezinha de Jesus de Paula de Cacere, José Carlos Mequias de Araputanga, Alberto Inacio de Alcântara de Mirassol do Oeste, Isaias da Silva Cabral de Araputanga, Dorvina Freitas Ribeiro de Araputanga, Nair de Andrade de Cáceres, Antonio Oliveira da Cunha de Pontes e Lacerda, Santo Didone Neto de São Domingo, José Maria Benachio Cáceres, Estevam Rodrigues e Alvaro Rodrigues de Cáceres.”

Diante desse caos, necessário que a Justiça – o Ministério Público – defenda os direitos desses cidadãos, que pagam seus impostos. A denúncia dá conta de que são 15 pacientes em estado praticamente terminal, ou seja, à beira da morte, visto que o órgão “coração” tem alta sensibilidade em qualquer patologia.

Pelo que se tem ouvido, o Deputado Federal Doutor Leonardo viabilizou Recursos ao Hospital São Luiz, assim, espera-se que esses pacientes recebam o devido tratamento médico. Ou melhor – que se mostre a verdade da Emenda. Se é que isso, de fato, aconteceu. A nossa Redação não conseguiu as devidas informações. Contudo, que o assunto sirva de alerta às autoridades do meio médico, etc.

No todo, algo carece ser feito em regime de urgência urgentíssima, mesmo porque torna-se inadmissível, sobremaneira, intolerável tamanho descaso para com a Saúde Pública. Ou seja: não dá para acreditar que esses pacientes estão confinados à morte, à espera da morte… Arre!

O Hospital São Luiz – no município de Cáceres – e quem quer que seja, tem o direito de resposta para com esse caso. Este jornal simplesmente acatou e acata qualquer tipo de denúncia bem formulada. Assim fizemos!

São Luiz divulga nota

O Hospital São Luiz esclarece que os 16 pacientes internados de longa permanência na instituição aguardam transferência para realização de procedimentos em hospitais de referência para os respectivos casos clínicos. Vale ressaltar que os pacientes necessitam de procedimentos de alta complexidade que não são realizados no São Luiz, e por isso, foram inseridos no sistema de regulação SISREG (SUS).

Dentre as patologias, estão casos de problemas cardíacos e aneurisma de aorta, que necessitam de procedimentos como revascularização do miocárdio, angioplastia coronariana, cateterismo, implante de marcapasso, procedimento de aneurisma de aorta e tratamento cirúrgico vascular. Todas as solicitações já foram feitas e aguardam a disponibilização de leitos. Dentro de sua competência, a unidade atualiza diariamente as informações referentes ao quadro clínico dos pacientes para a Central de Regulação do Estado e segue aguardando a disponibilização das vagas, para que os pacientes sejam transferidos. Cabe informar ainda que dentre os nomes listados nesta matéria, quatro já foram transferidos: Valdeire Antônio da Silva e José Carlos Mequias no dia 02/03, Dorvina Freitas Ribeiro no dia 25/02 e Antônio Oliveira da Cunha no dia 24/02. Por fim, o São Luiz ressalta que presta toda a assistência necessária aos pacientes, enquanto aguardam. Todo o processo vem sendo realizado com atenção, respeito e seriedade.

Fonte Jornal O Comunitário