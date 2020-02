Correios muda horário de atendimento ao público

A TV Centro Oeste recebeu inúmeras ligações para saber sobre o horário de atendimento da Agência dos Correios de Pontes e Lacerda, visto que o horário de atendimento que era até as 17, foi alterado para até as 16 horas.

O Gerente do Correio afirmou que o atendimento que era feito com 5 funcionários e agora está com apenas 2. Como precisam registrar todas as demandas após os atendimentos, eles tiraram uma hora do atendimento ao público haja vista que não há pagamento de hora extra para os colaboradores.

O novo horário de atendimento não está sendo informado na faixa padrão, pois o, Correios não possuem autorização para alterarem ainda. O novo horário é das 09 às 16 horas.

Outra reclamação levantada pela comunidade é sobre o atendimento via telefone, ninguém atende. O Gerente ao ser questionado sobre isso, informou que estão com problemas técnicos e garantiu que em breve voltará ao normal.