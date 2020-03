Covid-19: Polícia Militar flagra e interrompe festa com 40 pessoas em Pontes e Lacerda

Na noite deste sábado (21/03), uma festa de aniversário com a aglomeração de aproximadamente 40 pessoas, foi interrompida e cancelada durante uma fiscalização da Polícia Militar, realizada no intuito de cumprir o decreto municipal nº 419 de 20/03/20 que visa prevenir o aumento da contaminação do coronavírus.

Por volta das 21 horas deu-se início a operação. Diversas vistorias em estabelecimento comerciais e em residências que haviam aglomerações de pessoas, foram realizados.

Em uma residência, estava acontecendo um evento do tipo “aniversário” com aglomeração de cerca de 40 pessoas, o qual imediatamente cancelado.

O fato foi registrado para fins de direito em um boletim de ocorrência na delegacia municipal de Pontes e Lacerda.

Fonte Polícia Militar