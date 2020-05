Evitando a imprensa, Secretária anuncia quarto caso de coronavirus em Pontes e Lacerda

Parecendo se esquivar da imprensa, a Secretária Municipal de Saúde comunicou, na noite desta terça-feira (05/05), um novo caso de coronavírus COVID-19, no município de Pontes e Lacerda. O caso foi divulgado no Jornal Centro Oeste ao meio dia, com exclusividade.

A Secretária disse ainda que a paciente apresentou sintomas leves e realizou um exame particular. No primeiro teste rápido atestou negativo. Sem melhoras no quadro clínico, ela realizou uma tomografia e com indícios da doença, um novo exame constatou o vírus.

A paciente e todos os familiares estão em isolamento domiciliar, sendo atendidos por uma unidade de saúde.

Evitando a imprensa, a secretária Luana Aparecida se manifestou através de um vídeo divulgado nas redes socais, com certeza para não ser questionada e não dar mais detalhes para o conhecimento da população.

O vídeo foi postado na página do Facebook da Prefeitura e depois retirado, sem qualquer explicação, sendo gravado pelo comunicador Cézar Augusto, de um site de notícias local.

Quarto caso

Desde o início da manhã já se sabia de mais esse caso de coronavirus. Os resultados dos testes estão saindo em menos de 24 horas, nos dois últimos infectados.

No primeiro caso o Prefeito convocou a imprensa e fez quase uma solenidade para a comunicação.

No segundo, os veículos de comunicação foram convidados e fizeram várias perguntas tentando esclarecer como foi a contaminação e detalhes da paciente.

O terceiro caso – o do viajante em trânsito- chegou -se a pedir que a coletiva fosse reiniciada para mudar a forma de divulgar a informação e não enfatizar a falta de UTI, tendo que renovar a doente.

Nesse último a Secretária se limitou a fazer um pequeno vídeo e evitar perguntas.

Questionamento importante

Não se sabe, por exemplo, se esse caso tem a ver com as 69 ocorrências de síndrome gripal detectadas cujos pacientes não devem ter feito testes para coronavirus.