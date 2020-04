Há mais de 10 anos Santa Casa tem 55 leitos. Cresce pressão para novos investimentos na saúde em Pontes e Lacerda

Pontes e Lacerda parou no tempo, quando se fala em investimentos na saúde.

O assunto foi discutido no programa Visão Crítica desta segunda-feira, onde vários dados comprovam a falta de prioridade e o atraso da aquisição de equipamentos e na falta de investimentos em tecnologia.

A experiência do Pastor Manoel Elecínio – da 1ª Igreja Batista – que participa há mais de vinte anos em Conselhos Municipais de Saúde foi determinante para o diagnóstico e também para a forma propositiva com que o tema foi debatido.

O apresentador Eridson Vieira apresentou alguns números que deixam claro a falta de atenção à saúde da população dos nove municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde, e que Pontes e Lacerda centraliza como polo regional.

Hospital Vale do Guaporé: uma década sem crescer

Com cinquenta e cinco leitos há mais de dez anos e um centro cirúrgico com três salas para atender uma população atual de mais de cem mil habitantes, a Santa Casa não recebe investimentos públicos. A iniciativa privada tem sido a responsável exclusiva pelas melhorias realizadas no hospital.

A penúria financeira é tanta que o prédio está indo para leilão no mês de maio próximo.

Nem a crise do coronavírus tem alertado os gestores públicos que este pode ser o melhor momento para direcionar recursos para o hospital – aproveitando para melhorar a infraestrutura e compra de equipamentos – e que irão agregar aos já existentes, melhorando assim a capacidade de atendimento.

“Estamos perdendo a grande oportunidade de investir em tecnologia e adquirir equipamentos que servirão agora para o enfrentamento do coronavírus e, passada a pandemia, poderão ser incorporados no atendimento à saúde da população”, disse o Pastor Elecínio.

O apresentador do Visão Crítica ressaltou, também, que a decisão de transformar o prédio da UPA em farmácia central, centro de especialidade médica e odontológica e em laboratório deve ser revista imediatamente, voltando à necessidade de implantação daquela Unidade que trará 22 novos leitos e vários equipamentos hospitalares, inclusive respiradores – que o hospital só tem dois em disponibilidade para os infectados pelo COvid-19.

Querência e Vila Bela – exemplos a serem seguidos

Foi citado o município de Vila Bela da SS Trindade que, com 15 mil habitantes, possui cinco unidades semi-intensivas e se preparou de forma competente para a atual crise, através do Prefeito, vice-prefeito e da Secretária de Saúde.

E também Querência- MT – distante 700 km de Cuiabá – que já possui dez respiradores e iniciou as obras de construção de dez leitos de UTI, numa parceria da iniciativa privada e poder público. O município tem 18 mil habitantes.

Envolver a sociedade nas ações da saúde

A sugestão oferecida pelo Pastor Manoel Elecínio é de que se crie um Fórum de representantes de entidades e as autoridades políticas – incluindo deputados estaduais e federal que representam a região – para tratar desse tema de grande relevância. “O que não podemos é ficar inertes, quando podemos contribuir para o desenvolvimento de nosso município”, pontuou.