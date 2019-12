Curto-circuito provoca incêndio em casa no bairro Jardim Morada da Serra

Um incêndio foi registrado na tarde desta terça-feira (17/12), em uma casa na rua das Araras no Bairro Jardim Morada da Serra. Uma fiação de dentro da casa teria provocado o fogo.

Segundo informações, o casal de idoso estava dentro da residência quando ouviu um barulho, logo perceberam que a fiação elétrica estava em chamas. Os vizinhos ao perceberem a fumaça, se mobilizaram para ajudar a retirar os móveis da casa.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local para extinguir o fogo e garantir a segurança no local. Nenhum morador da casa ficou ferido, porém, foram encaminhados para o Hospital Vale do Guaporé devido a quantidade de fumaça inalada.