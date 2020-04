Decreto municipal autoriza a abertura de bares e restaurantes, igrejas e academias em Pontes e Lacerda

Um decreto municipal assinado pelo prefeito municipal, Alcino Barcelos autoriza a abertura de bares e restaurantes, igrejas e academias em Pontes e Lacerda. O decreto foi assinado na tarde desta sexta-feira (24/04).

Assim, fica autorizada a realização de eventos religiosos. A recomendação é que os responsável sigam as medidas de prevenção, incluindo não permitir a entrada de pessoas sem máscaras.

É permitida a lotação máxima de até 50 % da capacidade total do estabelecimento.

As mesmas recomendações servem para as academias, o decreto destaca ainda que deverá haver uma pausa de 15 minutos entre um aluno e outro para limpeza e desinfeção dos equipamentos. o início das atividades estão liberadas a partir do dia 27 de abril.

Os bares e restaurantes também estão autorizados a abrir desde que sigam as normais exigidas.

Porém, segue suspendo o funcionamento de casas noturna, tabacaria, pubs, casas dançantes, casas de espetáculos e shows.

Segue o decreto Nº n° 91/2020