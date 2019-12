Demora no atendimento irrita usuários da Caixa Econômica Federal de Pontes e Lacerda

Os usuários da Agência Caixa Econômica Federal, tem reclamado pela demora e tumulto no atendimento que estão enfrentando na Agência de Pontes e Lacerda. A unidade atende cerca de 10 municípios, totalizando uma quantidade de aproximadamente 120 mil pessoas.

De acordo com informações, na Agência, possui 9 atendentes e eles não podem contratar ninguém a não ser que seja realizado um concurso público. Por isso, o tumulto sazonal está sendo causado devido a quantidade de pessoas que estão indo em busca do saque do FGTS.

Há a informação, de que a Agência tem começado a atender por volta das 07:40 da manhã, para conseguir realizar todos os atendimentos, que atualmente está sendo de aproximadamente de 300 a 500 pessoas por dia.

O usuário que queira consultar o saldo ou realizar algum outro procedimento, pode optar pelos meios alternativos, sendo eles o aplicativo, o site e até mesmo através do 0800 208 8104.

Quem tiver um valor de até R$ 100,00 poderá retirar o dinheiro na lotérica, basta apenas levar os documentos pessoais. Quem possuir um valor maior que este, precisa do documento de identificação, senha do cidadão.