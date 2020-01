Denúncia: população reclama da condição precária da ponte na av. José Martins Monteiro

A TV Centro Oeste recebeu várias denúncias através do Whatsapp na tarde desta terça-feira (21/01), sobre a precariedade da ponte localizada na rua José Martins Monteiro no centro da cidade.

Segundo as informações, a ponte está com a estrutura danificada e ameaça a trafegabilidade dos moradores.

Com as chuvas, formou-se na cabeceira da ponte um buraco, pois ela é de madeira e está propicia a desgastes. A reclamação, além da precariedade da estrutura, se trata da falta de sinalização no local.

A população espera por providências por parte da Secretaria de Obras.