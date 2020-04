Denúncia: telespectador registra equipamentos de academia abandonados na Secretaria de Obras

Vários equipamentos de academia ao ar livre estão abandonados na Secretária Municipal de Obras em Pontes e Lacerda. A Tv Centro Oeste recebeu imagens na manhã desta terça-feira (29/04).

Os aparelhos que simulam caminhadas e outros exercícios estão amontoados em meio à sucatas de carros velhos dentro do pátio da Secretaria, e sequer estão instalados.

O abandono foi registrado e denunciado por um Telespectador da Tv Centro Oeste.

Além disso, há informações que outros equipamentos estão empilhados se deteriorando no barracão do Eco Ponto, no bairro São José.

Procuraremos a Secretaria de Obras para se posicionarem sobre o caso.