1º caso de coronavírus de Pontes e Lacerda é liberado e sai do Hospital

O paciente de 56 anos que foi internado no Hospital Vale do Guaporé para tratamento do Covid-19 recebeu alta na manhã desta quinta-feira (16/04).

O diretor clínico do Hospital Vale do Guaporé, Dr. Osmar Pavarine informou que, após o tratamento no hospital, o paciente fez o teste novamente e apresentou negativo para o coronavírus. E que não recebeu o devido tratamento de tuberculose, pois possui outros problemas de saúde.

“Primeiro o paciente veio de São Paulo e tinha feito o tratamento irregular de tuberculose. De imediato procuramos saber o real estado de saúde, no caso da pandemia do Corona Vírus. Até que prove o contrário do sintoma gripal, pode ser suspeito do vírus. Desde o dia 8 de abril, ele estava internado e hoje recebe alta depois do teste laboratorial dar negativo. Agora não contamina mais ninguém. Mais uma vez superamos esse desafio”, disse o diretor clínico.

Devido a idade, o dr. Osmar Pavarine não esteve na linha de frente do caso, transferindo a responsabilidade para a Dra. Dárli Soares. “Foi uma experiência, tratamos o paciente e estamos preparados para possíveis casos que surgirem na região. Fizemos o tratamento conforme o protocolo, ele estava com falta de ar e tosse, o que caracterizava o vírus. Agora está curado e pode retornar para casa onde o paciente não é mais infectante, sem deixar de contar que a nossa equipe tomou todos os cuidados possíveis e não precisa ficar de quarentena”, afirmou.

O Hospital Vale do Guaporé possui apenas 8 leitos reservados para os casos de coronavírus, com a possibilidade de aumentar para quarenta. Possui apenas dois respiradores e a promessa da Prefeitura adquirir outros três.