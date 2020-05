Deputado requer aquisição de tanques, caminhão e 3 mil doses de sêmens bovino leiteiro

O deputado Valmir Moretto (Republicanos), cobrou do Governo do Estado a aquisição de 7 tanques resfriadores de leite, um caminhão para transporte do produto, além de 3 mil doses sêmens bovino leiteiro.

As indicações foram feitas durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT), na quarta-feira (06) e visa beneficiar produtores de leite do município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Vila Bela é uma importante bacia leiteira de Mato Grosso, com capacidade para produzir até 50 mil litros de leite por dia.

Segundo o deputado, as indicações para o Governo do Estado e também para a Secretária de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), podem diminuir os prejuízos que o produtor está tendo com a queda do valor do leite, causada pela crise do novo coronavírus Covid-19.

“Mais uma vez o produtor está pagando a conta. O consumo ainda é o mesmo, o preço ainda é o mesmo, mas as indústrias estão pagando menos pelo litro ao produtor. Essas ações serão revertidas no preço do litro do leite para que o nosso produtor tenha melhores condições de trabalho”, afirma Moretto.

O caminhão equipado com tanque isotérmico tem capacidade para transportar 15 mil litros de leite e deve ser destinado para a Cooperativa Mista dos Produtores de Vila Bela (COOMPROVI).

As três mil doses de sêmens de bovino leiteiro serão distribuídas nas comunidades rurais da cidade.

As indicações também solicitam que os 7 tanques resfriadores sejam destinados para os produtores das glebas: São Judas, Formosa, Liberdade, Pé-de-Galinha, Arrozal, Guaporé e Seringal. Cada um dos equipamentos tem capacidade para armazenar até 2 mil litros de leite.