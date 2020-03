Deputado Valmir Moretto destina mais de 4 mil litros de álcool 70 para a região

A pandemia causada pela proliferação do coronavírus causou desabastecimento de álcool em gel na região. Com a chegada do novo vírus, a procura por esse produto cresceu rapidamente. Em plena crise de abastecimento de álcool em gel, por articulação do Deputado Valmir Moretto, o estado destinou 4.650 litros de álcool 70 para a região do Vale Do Guaporé. Pontes e Lacerda recebeu na manhã deste sábado (28/03), 1.800 litros.

Fora a destinação do estado, mais 4 mil litros foram doados por uma usina, sendo destinando: 2 mil litros para Nova Lacerda, mil para Vila Bela e mil para o município de Vale de São Domingos.

Uma solenidade foi realiza para a entrega oficial dos produtos. Membros do departamento da Saúde, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, autoridades locais e prefeitos de três municípios estavam presentes no ato solene.

O Deputado Valmir Moretto (republicanos) afirmou que os comerciantes não estavam preparados para atender toda a demanda e com a paralisação, tudo ficou mais difícil.

Segundo ele, a distribuição foi feita por número de habitantes para que haja um equilíbrio. Isso para contribuir com os munícipes da região. A Secretária de Saúde deve fazer a distribuição dos produtos.

Cidades da região que receberam álcool 70

Campos de Júlio 300 litros

Comodoro 850 litros

Conquista do oeste 250 litros

Nova Lacerda 300 litros

Pontes e Lacerda 1800 litros

Vale de São Domingos 250 litros

Vila Bela 650 litros