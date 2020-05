Deputado Valmir Moretto destina quase R$ 1 milhão para a saúde em MT; 500 mil serão aplicados em Pontes e Lacerda

O deputado Valmir Moretto (Republicanos) destinou quase R$ 1 milhão para área da saúde por meio de emenda parlamentar. Os recursos irão dar suporte em unidades de saúde das cidades de Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste, Comodoro, Rio Branco e Porto Estrela.

Os equipamentos irão reforçar as equipes de saúde no enfrentamento direto ao novo coronavírus (Covid-19).

Em Pontes e Lacerda serão aplicados R$ 500 mil na construção de 2 leitos de estabilização na Santa Casa da cidade (R$ 300 mil são para a implantação e R$ 200 para o custeio/manutenção).

Os leitos de estabilização têm capacidade de oferecer atenção 24 horas para pacientes em estado crítico e/ou grave de saúde. O atendimento é necessário para que o paciente tenha transferência mais confortável (estabilizado) para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Os leitos estabilizadores tem um custeio bem menor que as UTI. A pessoa que estiver em estado crítico, será atendida com o suporte do leito 24h. Isso fará com que o paciente tenha uma remoção mais tranquila e segura quando for encaminhado para uma UTI”, salientou o deputado Valmir Moretto.

As outras cidades beneficiadas com a destinação de recursos do deputado Valmir Moretto serão equipadas com UTI’s móveis. São elas:

Conquista D’ Oeste: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para UTI móvel completa.

Comodoro: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para UTI móvel completa.

Rio Branco: R$ 45.445,56 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para equipar ambulância recebida pelo Estado com UTI móvel completa.

Porto Estrela: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para equipar ambulância recebida pelo Estado com UTI móvel completa.

O total de recursos destinados por meio da emenda do deputado Valmir Moretto atinge o valor global de R$ 935.445,56 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Fonte Portal Lacerdense