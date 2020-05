Deputado Valmir Moretto esclarece à população o aumento de gratificação dos servidores com cargos comissionados

O Deputado Valmir Moretto (Republicanos), esclareceu em entrevista, o projeto de lei que busca a valorização do servidor efetivo. Na oportunidade, expressou a opinião sobre o empréstimo de R$ 300 milhões para o investimento em órgãos públicos.

Segundo o Deputado, trata-se de um projeto de lei que trará economia para o Estado de Mato Grosso. Não se refere ao aumento de salário, e sim de uma gratificação para os servidores efetivos, os quais, são aqueles que passaram em um concurso público.

Se o servidor for contratado, passará a ter um cargo comissionado. Desta maneira, ele passará a trabalhar exclusivamente para o estado a qualquer dia da semana.

O parlamentar também se pronunciou sobre o empréstimo de R$ 300 milhões realizados para investimentos em órgãos públicos. “O empréstimo é indispensável ao Estado, precisamos realizar a modernização do sistema de Mato Grosso”, ressaltou o Deputado.

Mensagem que corrige salário de servidores em cargos comissionados é aprovada

Em sessão extraordinária remota na noite de quinta-feira (14/05), os deputados estaduais aprovaram, em segunda votação, o Projeto de Lei Complementar 24/2020, a Mensagem 50 do governo do estado, que altera a estrutura organizacional do Poder Executivo. A matéria governamental foi aprovada com substitutivo integral nº 1 e promove mudanças na estrutura funcional,além de valoriza o servidor público para o preenchimento dos cargos comissionados.

Em segunda votação foram 13 votos favoráveis à matéria e 11 contrários. A mensagem também prevê o aumento salarial, em alguns casos em até 90% das gratificações para os servidores efetivos que tenham cargo em confiança ou comissionado.