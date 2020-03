Deputado Valmir Moretto realizará audiência pública para atender demandas dos produtores rurais

O Deputado Valmir Moretto (Republicanos), realizará uma Audiência Pública para atender as demandas dos pequenos produtores, em específico da bacia leiteira estadual da Região Oeste.

O evento será realizado nesta sexta-feira (06/03), no Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, às 16 horas.

“O leite é muito importante, pois todo o lucro do produtor rural é distribuído no comércio. Queremos que o produtor rural continue produzindo cada vez mais, pois a rentabilidade está muito além do que a gente espera para o nosso produtor. Estamos em defesa do produtor rural e em busca de um equilíbrio para a indústria”, relatou Moretto.

O Parlamentar afirmou que algumas autoridades do Estado estarão presentes, e disse que terá novidades no evento.