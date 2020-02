Desespero: ônibus escolar cai em mata-burro e crianças ficam apavoradas

Um ônibus escolar ficou preso em um mata-burro na comunidade Primavera. O fato foi registrado nesta quinta-feira (20/02), por uma mãe.

Na hora de ir busca-los para leva-los à escola, danificou um lado do mata-burro, na volta acabou colidindo contra as barras de proteção. A frente do ônibus ficou danificada e a porta de saída, ficou inacessível.

Alguns pais alegaram que por inúmeras vezes, o motorista ficou preso em outros mata-burros.

Em um grupo de conversas de um aplicativo, uma mãe afirmou que o motorista deixou as crianças chorando no veículo e saiu.

Pais e responsáveis estão preocupados e indignados com a situação. Segundo informações, eles relataram que enquanto alguma providência não for tomada, não mandaram os alunos para a escola.