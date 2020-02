Diárias no Setor de Transporte de Pacientes teriam sido definidas através de acordo sem considerar as viagens

Na primeira sessão de 2020 na Câmara Municipal, um dos principais assuntos foi a denúncia do presidente Maxsuel Guimarães sobre supostas irregularidades na “distribuição de diárias” para o setor de ambulâncias.

O vereador comunicou que está solicitando explicações ao Executivo sobre as noventa e quatro diárias pagas no valor total de R$ 30.426,10 ao Chefe do Setor de Transportes de Pacientes. O questionamento é saber quais os motivos que levaram ao Chefe do Setor de ambulâncias a viajar, se eram necessárias e se foram efetivamente realizadas.

Acordão nas ambulâncias

A denúncia se torna mais séria quando é confirmada através de uma pesquisa sobre a distribuição das diárias, desde 2017. Nos corredores da Secretaria de Saúde o comentário é de que um “acordão” dentro do Prefeitura definiu determinado número de diárias mensais ao Coordenador das ambulâncias e aos motoristas. Esses últimos receberiam em torno de 08 diárias por mês.

Caso seja comprovado que o Coordenador esteja recebendo diárias sem viajar fica configurado o desvio de recursos públicos, agravado por ser dinheiro da saúde.

A rotina dos motoristas de ambulâncias

“Nós trabalhamos praticamente a noite inteira e nunca ganhamos nada de adicional noturno e nem batemos ponto. Nunca batemos o ponto, nossa carga horária é de 40 horas semanais mas fazemos muito mais, inclusive noturna”, revelou um servidor daquele Setor.

Os motoristas não tem descanso nem mesmo nos feriados prolongados. É normal saírem de Pontes e Lacerda às 23 horas e chegaram no outro dia às 7 horas em Cuiabá. E não recebem por isso.

Também se comenta sobre o trabalho realizado aos outros municípios, quando há paciente grave e que precise ser transportado pela UTI Móvel, não se fala em remuneração.

Serviço forçado

As condições de trabalho dos motoristas de ambulâncias já foi objeto de postagem neste Blog em novembro de 2018. (leia aqui),

Independentemente do número de viagens, eles recebem em média oito diárias por mês (duas semanais). Percorrendo diariamente as rodovias não tem tempo muitas vezes nem de dormir. E quando conseguem, aproveitam a sombra de árvores ou algum canto da casa de apoio juntamente com os pacientes que são levados para tratamento.

Quanto às diárias, “a corda sempre arrebenta do mais lado mais fraco”. Vai sobrar para os servidores que trabalham e não recebem condignamente.